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Galileo am Samstag

Thema u. a.: 5 Dinge: Albanien

ProSiebenStaffel 2021Folge 28vom 17.07.2021
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Galileo am Samstag

Folge 28: Thema u. a.: 5 Dinge: Albanien

49 Min.Folge vom 17.07.2021Ab 12

Albanien ist für viele ein blinder Fleck auf der Landkarte. Dabei gilt es als echter Geheimtipp für den nächsten Urlaubstrip! Grund genug, um herauszufinden, welche fünf Dinge für die Albaner:innen wirklich wichtig sind. "Galileo" hat sich im kleinen Balkanland umgeschaut.

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