Thema u. a.: 5 Dinge: AlbanienJetzt kostenlos streamen
Galileo am Samstag
Folge 28: Thema u. a.: 5 Dinge: Albanien
49 Min.Folge vom 17.07.2021Ab 12
Albanien ist für viele ein blinder Fleck auf der Landkarte. Dabei gilt es als echter Geheimtipp für den nächsten Urlaubstrip! Grund genug, um herauszufinden, welche fünf Dinge für die Albaner:innen wirklich wichtig sind. "Galileo" hat sich im kleinen Balkanland umgeschaut.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022: ProSieben