Galileo am Samstag
Folge 33: Thema u. a.: Was wäre, wenn: Onlineshopping
39 Min.Ab 12
Das Smartphone wird beim Einkaufen immer wichtiger. Ein Klick reicht und Lebensmittel, Möbel oder Kleidung werden bis an die Haustür geliefert. Doch wird in Zukunft nur noch so eingekauft? Wird das Paket per Drohne durch grüne Innenstadt-Oasen geliefert oder entsteht eine Lieferwagen-Hölle? "Galileo" schaut in die nicht mehr so weit entfernte Zukunft.
Galileo am Samstag
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben