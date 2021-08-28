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Galileo am Samstag

Thema u. a.: 5 secrets: Bier

ProSiebenStaffel 2021Folge 34vom 28.08.2021
Thema u. a.: 5 secrets: Bier

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Galileo am Samstag

Folge 34: Thema u. a.: 5 secrets: Bier

50 Min.Folge vom 28.08.2021Ab 12

Ohne Frauen gäbe es kein Bier! Denn als das Weltgetränk erfunden wurde, war Bierbrauen reine Frauensache. Warum das so war und was man am besten mit dem Hopfengetränk polieren sollte? "Galileo" lüftet fünf Geheimnisse rund ums Bier.

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