Thema u. a.: Bautrend: Abgefackelte HäuserJetzt kostenlos streamen
Galileo am Samstag
Folge 39: Thema u. a.: Bautrend: Abgefackelte Häuser
49 Min.Ab 12
Wo Feuer wütet, hinterlässt es nur Schutt und Asche - normalerweise! Doch durch die richtige Mischung aus Technik, Holz und Feuer lässt sich sogar Neues erschaffen: Deutsche Bauexpert:innen haben ein Material entdeckt, das durch Feuer robuster, widerstandsfähiger und sogar resistent gegen Insekten und Schimmel sein soll - und sie bauen damit bereits Häuser. "Galileo" ist dem neuen Bautrend nachgegangen.
Galileo am Samstag
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben