Galileo am Samstag

Thema u. a.: Der erste Käsedöner

ProSieben Staffel 2021 Folge 41
Thema u. a.: Der erste Käsedöner

Folge 41: Thema u. a.: Der erste Käsedöner

40 Min. Ab 12

Der Döner gehört in Deutschland zu den beliebtesten Imbiss-Gerichten. Saftiges Fladenbrot, Fleisch, Salat, etwas Soße - fertig ist der Fast-Food-Klassiker. Dem Schweizer Rolli Rüegg ist das zu langweilig: Er bietet eine völlig neue Kebab-Variante an. Sie besteht - wofür Schweizer berühmt sind - aus Käse. "Galileo" ist in die Schweiz gefahren und hat den "Cheese-Bab" probiert.

ProSieben
