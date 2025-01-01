Thema u. a.: 5 Gründe, Wildfleisch zu essenJetzt kostenlos streamen
Galileo am Samstag
Folge 42: Thema u. a.: 5 Gründe, Wildfleisch zu essen
49 Min.Ab 12
Der Herbst ist die beliebteste Zeit für Wildfleisch. Aber jede:r Deutsche verspeist im Durchschnitt nur zwei bis drei Wildmahlzeiten pro Jahr. Dabei ist das Fleisch nicht nur gesund, sondern auch ziemlich nachhaltig. "Galileo" nennt fünf Gründe dafür, mehr Wildfleisch zu essen und erklärt, worauf man beim Kauf unbedingt achten sollte.
