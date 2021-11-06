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Galileo am Samstag
Folge 44: Thema u. a.: Vietnames:innen als Lokführer:innen
50 Min.Folge vom 06.11.2021Ab 12
Einmal wie Lukas der Lokomotivführer sein - davon träumt bei den jungen Leuten heute kaum einer mehr. Um das Nachwuchs-Problem zu lösen, hat die "Deutsche Bahn" über Landesgrenzen hinausgeblickt und bildet nun junge Vietnames:innen aus, die künftig die ICEs durchs Land steuern sollen. "Galileo" hat die vietnamesischen Nachwuchs-Lokführer:innen bei ihrer Ausbildung begleitet.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022: ProSieben