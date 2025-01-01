Thema u. a.: Der Däne und das beste SteakJetzt kostenlos streamen
Galileo am Samstag
Folge 45: Thema u. a.: Der Däne und das beste Steak
49 Min.Ab 12
Kobe-Rind war gestern: Das skandinavische Premium-Fleisch "Sashi Beef" hat bereits zwei Mal in Folge den Wettbewerb um das beste Steak der Welt gewonnen. Der dänische Fleischer und Unternehmer John Sashi Nielsen begeistert mit diesem Fleisch Feinschmecker auf der ganzen Welt. Doch was macht das "Sashi Beef" so besonders? Und wie schmeckt es?
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo am Samstag
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben