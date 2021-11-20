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Galileo am Samstag

Thema u. a.: X-Days: Hundesitter

ProSiebenStaffel 2021Folge 46vom 20.11.2021
Thema u. a.: X-Days: Hundesitter

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Galileo am Samstag

Folge 46: Thema u. a.: X-Days: Hundesitter

49 Min.Folge vom 20.11.2021Ab 12

Nahezu jede:r Hundebesitzer:in kennt das Problem: Wohin mit dem besten Freund, wenn man arbeiten geht, krank ist oder in den Urlaub fährt? Helfen können sogenannte Hundesitter-Agenturen, die sich in der Zeit um den Vierbeiner kümmern. Für die Sitter:innen selbst ist das ein knallharter Job, dem sich "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler zwei Tage lang stellt.

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