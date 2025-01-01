Thema u. a.: X-Days: HundesitterJetzt kostenlos streamen
Galileo am Samstag
Folge 46: Thema u. a.: X-Days: Hundesitter
49 Min.Ab 12
Nahezu jede:r Hundebesitzer:in kennt das Problem: Wohin mit dem besten Freund, wenn man arbeiten geht, krank ist oder in den Urlaub fährt? Helfen können sogenannte Hundesitter-Agenturen, die sich in der Zeit um den Vierbeiner kümmern. Für die Sitter:innen selbst ist das ein knallharter Job, dem sich "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler zwei Tage lang stellt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
