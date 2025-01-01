Thema u. a.: Vom Desaster zum Master: UmzugJetzt kostenlos streamen
Galileo am Samstag
Folge 48: Thema u. a.: Vom Desaster zum Master: Umzug
Jeder, der schon mal umgezogen ist, kennt es: Man steht in der neuen Wohnung und es ist noch so viel zu tun. Löcher in den Wänden müssen verspachtelt, Lampen angeschlossen werden - und mit ganz viel Pech kommt einem beim Bilderaufhängen noch die halbe Wand entgegen. Sollte man da vielleicht lieber einen Fachmann ranlassen? "Galileo" hat getestet, ob es zwei absolute Handwerker-Nieten in drei Challenges vom Desaster zum Master schaffen können.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
