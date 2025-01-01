Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo am Samstag

Thema u. a.: X-Days Konsumgigant Steiff

ProSiebenStaffel 2021Folge 50
Thema u. a.: X-Days Konsumgigant Steiff

49 Min.Ab 12

Seit Generationen lassen die Stofftiere der Firma Steiff Kinderherzen höherschlagen. Das beliebteste Tier ist der Teddybär. Es ist also nicht verwunderlich, dass man damit heute nicht nur dem eigenen Nachwuchs Freude bringen kann, auch Erwachsene freuen sich über den Bären mit dem Knopf im Ohr. Ein einziges Exemplar kann dabei bis zu 213.000 Euro kosten. "Galileo"-Reporterin Claire Oelkers hat dem Traditionsunternehmen einen Besuch abgestattet.

