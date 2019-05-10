Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben
Folge vom 10.05.2019
49 Min.
Ab 12

Sie ist der Verkaufsschlager unter den Blumen: die Rose. Viele kommen aus Kenia, einem Zentrum der weltweiten Blumen-Industrie. Dort pflücken rund 90.000 Arbeiter unsere Rosen. Unter welchen Bedingungen leben und arbeiten die Menschen? Galileo-Reporter Jan Stremmel hat dort mehrere Tage auf einer Plantage gearbeitet und erfahren, wie hart der Job eines Rosenpflückers ist. Rechte: ProSieben

