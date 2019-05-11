Galileo
Folge vom 11.05.2019: @18 Jüdin in New York
52 Min.Folge vom 11.05.2019Ab 12
Efrat darf am Wochenende kein Smartphone benutzen, Party gibt es auch nicht - und das, obwohl sie 18 ist, keine superstrengen Eltern hat und in New York lebt, der spannendsten Stadt der Welt. Aber Efrat ist eine strenggläubige Jüdin - und lebt freiwillig nach ganz besonderen Regeln. "Galileo" hat die junge Frau begleitet. Rechte: ProSieben
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen