Galileo

Drohnen-Abwehr

ProSieben Folge vom 28.05.2019
Drohnen-Abwehr

Drohnen-AbwehrJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 28.05.2019: Drohnen-Abwehr

53 Min. Ab 12

Drohnen-Abwehr Meldungen über Drohnen, die Flugzeugen gefährlich nah kommen und sogar ganze Flughäfen lahmlegen, häufen sich. Meistens sind das Schülerstreiche. Trotzdem: wie bekommt man die Drohnen weg vom sicherheitsrelevanten Luftraum? Galileo zeigt, welche Möglichkeiten es gibt. Rechte: ProSieben

