Der wahre Botschafter in China

Folge vom 30.05.2019

Der wahre Botschafter in ChinaDie wohl berühmtesten Deutschen in China: Dirk Nowitzki, Angela Merkel und Thomas Derksen. Thomas..wer?! Der 32-Jährige Rheinländer ist Internetstar und begeistert als "Afu" Tausende mit seinen Videos über sein Leben als Deutscher in China und den täglichen Culture Clash. Er macht das so erfolgreich, dass er jetzt sogar als Kulturbotschafter für deutsche Institutionen unterwegs ist. Wie er das geschafft hat und trotzdem immer wieder mit dem Alltag in China zu kämpfen hat - wir haben ihn begleitet. Rechte: ProSieben

