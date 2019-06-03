Galileo
Folge vom 03.06.2019: Nazi-Tattoo-Entferner
40 Min.Folge vom 03.06.2019Ab 12
Nazi-Tattoo EntfernerViele Menschen haben sie, immer mehr wollen sie: Tattoos. Einige Menschen tragen Hass und Hakenkreuze auf ihrer Haut, wollen aber ihr Leben ändern und die alten Tattoos loswerden. Ein Deutscher will genau das in Amerika möglich machen. Seine Lösung: Tattoo Cover ups - und zwar umsonst. Wie das aussieht? Galileo hat ihn und seinen Kollegen begleitet. Rechte: ProSieben
