ProSiebenFolge vom 05.06.2019
Folge vom 05.06.2019: Brückendoktor

49 Min.Folge vom 05.06.2019Ab 12

Brücken sind hoch, oft sehr wackelig oder alt. Der Einsturz einer Brücke: ein Horrorszenario. Damit so etwas nie wieder passieren kann - Dominik Saig sorgt dafür. Er ist sogenannter Brückendoktor und revolutioniert die Sicherheit für Brücken weltweit. Was er in seinem Beruf genau macht? Galileo hat ihn besucht und bei der Arbeit begleitet. Rechte: ProSieben

