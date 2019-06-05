Galileo
Folge vom 05.06.2019: Brückendoktor
49 Min.Folge vom 05.06.2019Ab 12
Brücken sind hoch, oft sehr wackelig oder alt. Der Einsturz einer Brücke: ein Horrorszenario. Damit so etwas nie wieder passieren kann - Dominik Saig sorgt dafür. Er ist sogenannter Brückendoktor und revolutioniert die Sicherheit für Brücken weltweit. Was er in seinem Beruf genau macht? Galileo hat ihn besucht und bei der Arbeit begleitet. Rechte: ProSieben
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen