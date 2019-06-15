Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Trip: Tunnel nach Wladiwostok

ProSieben
Folge vom 15.06.2019
Trip: Tunnel nach Wladiwostok

Trip: Tunnel nach WladiwostokJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 15.06.2019: Trip: Tunnel nach Wladiwostok

52 Min.
Folge vom 15.06.2019
Ab 12

Eines der geheimsten unterirdischen Labyrinthe der Welt befindet sich am Militärstützpunkt Wladiwostok in Russland. Die düsteren Tunnel verlaufen sogar unter dem Meer - ohne dass irgendwer weiß, was sich darin alles versteckt. "Galileo" begleitet einen Menschen, der immer wieder freiwillig in die gefährliche Unterwelt hinabsteigt. Rechte: ProSieben

