Folge vom 25.06.2019: Exportschlager deutsche Schule in Kairo
52 Min.Folge vom 25.06.2019Ab 12
Eine Schule als kleine deutsche Enklave mitten in Kairo. Die Kinder sind fast alle Ägypter und sie lernen hier vom Kindergarten bis zur Hochschulreife. Sie pauken Deutsch nach dem deutschen Lehrplan und machen das deutsche Abitur. Aber was macht unser Schulsystem so attraktiv für ägyptische Schüler? Galileo hat die Schule besucht. Rechte: ProSieben
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
