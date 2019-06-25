Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Exportschlager deutsche Schule in Kairo

ProSiebenFolge vom 25.06.2019
Exportschlager deutsche Schule in Kairo

Exportschlager deutsche Schule in KairoJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 25.06.2019: Exportschlager deutsche Schule in Kairo

52 Min.Folge vom 25.06.2019Ab 12

Eine Schule als kleine deutsche Enklave mitten in Kairo. Die Kinder sind fast alle Ägypter und sie lernen hier vom Kindergarten bis zur Hochschulreife. Sie pauken Deutsch nach dem deutschen Lehrplan und machen das deutsche Abitur. Aber was macht unser Schulsystem so attraktiv für ägyptische Schüler? Galileo hat die Schule besucht. Rechte: ProSieben

Alle verfügbaren Folgen