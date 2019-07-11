Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trip zu den Schatzsuchern von Forrest Fenn

ProSieben
Folge vom 11.07.2019
Folge vom 11.07.2019
Ab 12

Zahlreiche Foren, Facebook-Gruppen und Youtube-Channels rätseln über den Goldschatz von Forrest Fenn. Der Millionär behauptet, dass er eine Schatztruhe mit einem geschätzten Wert von 1,3 Millionen Dollar in den Rocky Mountains versteckt hat! Sucher aus aller Welt wollen den mysteriösen Schatz finden - Sacha Johnston aus Albuquerque ist eine von ihnen. "Galileo" hat sie getroffen und sich gemeinsam mit ihr auf Schatzsuche durch die Rocky Mountains begeben. Rechte: ProSieben

