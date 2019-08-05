Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 05.08.2019
51 Min.Folge vom 05.08.2019Ab 12

Höhlenmenschen von Granada. In der spanischen Stadt Granada ziehen Menschen wieder zurück in Höhlen. Das sind keine einfachen Erdlöcher, sondern sie haben drei Zimmer, Strom- und Wasseranschluss. Was hat es mit dem Hype um die Höhlen auf sich und wer lebt dort? Das findet Reporter Jan Stremmel heraus. Rechte: ProSieben

