Galileo
Folge vom 05.08.2019: Höhlenmenschen von Granada
51 Min.Folge vom 05.08.2019Ab 12
Höhlenmenschen von Granada. In der spanischen Stadt Granada ziehen Menschen wieder zurück in Höhlen. Das sind keine einfachen Erdlöcher, sondern sie haben drei Zimmer, Strom- und Wasseranschluss. Was hat es mit dem Hype um die Höhlen auf sich und wer lebt dort? Das findet Reporter Jan Stremmel heraus. Rechte: ProSieben
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen