Galileo
Folge vom 14.08.2019: Business-Knast Südamerika
49 Min.Folge vom 14.08.2019Ab 12
Ein Gefängnis mit einer Rückfallquote von nur drei Prozent - in Uruguay gibt's das tatsächlich! 500 Gefangene leben im Gefängnis Punta de Rieles. Das Besondere: 60 Prozent von ihnen betreiben gleichzeitig ihr eigenes Geschäft! Sie arbeiten als Friseure, Bäcker oder sogar Bootsbauer und werden so bereits während ihrer Haftzeit resozialisiert. "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe stattet dem Business-Knast einen Besuch ab. Rechte: ProSieben
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen