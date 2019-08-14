Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 14.08.2019
49 Min.Folge vom 14.08.2019Ab 12

Ein Gefängnis mit einer Rückfallquote von nur drei Prozent - in Uruguay gibt's das tatsächlich! 500 Gefangene leben im Gefängnis Punta de Rieles. Das Besondere: 60 Prozent von ihnen betreiben gleichzeitig ihr eigenes Geschäft! Sie arbeiten als Friseure, Bäcker oder sogar Bootsbauer und werden so bereits während ihrer Haftzeit resozialisiert. "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe stattet dem Business-Knast einen Besuch ab. Rechte: ProSieben

