Beste Tricks gegen SchlafstörungenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 17.08.2019: Beste Tricks gegen Schlafstörungen
52 Min.Folge vom 17.08.2019Ab 12
Laut einer Studie schlafen drei von vier Arbeitnehmern in Deutschland schlecht. Eine alarmierende Zahl, denn dauerhafter Schlafmangel kann dramatische Folgen für die Gesundheit haben. Grund genug für "Galileo"-Reporterin Claire Oelkers, eine wichtige Frage zu klären: Was hilft wirklich gegen Schlafprobleme? Von einem Schlafmediziner erhält sie einige Tipps, die sie auch gleich umsetzt. Wird Claires Schlaf sich dadurch tatsächlich verbessern? Rechte: ProSieben
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen