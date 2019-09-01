Galileo
Folge vom 01.09.2019: Nudelrutsche
51 Min.
Osaka gilt als die kulinarische Hauptstadt Japans. An jeder Ecke findet man hier leckeres Essen. Nicht nur in gehobenen Restaurants mit Sterneküche - sondern vor allem authentisches Street Food. Neuester Trend: Nudel aus der Rutsche. Was es damit auf sich hat, wo es herkommt? Das hat sich "Galileo" genauer angeschaut.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
