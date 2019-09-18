Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Border Angels vs. Border Patrol

ProSiebenFolge vom 18.09.2019
Border Angels vs. Border Patrol

Border Angels vs. Border PatrolJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 18.09.2019: Border Angels vs. Border Patrol

51 Min.Folge vom 18.09.2019Ab 12

Absperrgitter, Mauern und Zäune: Daran denken die meisten, wenn sie von der Grenze zwischen den USA und Mexiko hören. Dabei sieht der größte Teil des Grenzlandes ganz anders aus: weite, unbebaute Landflächen. Dort kämpfen Flüchtlinge, Helfer und die Border Patrol jeden Tag einen erbitternden Kampf und mittendrin in diesem Konflikt: "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe.

Alle verfügbaren Folgen