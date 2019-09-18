Border Angels vs. Border PatrolJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 18.09.2019: Border Angels vs. Border Patrol
51 Min.Folge vom 18.09.2019Ab 12
Absperrgitter, Mauern und Zäune: Daran denken die meisten, wenn sie von der Grenze zwischen den USA und Mexiko hören. Dabei sieht der größte Teil des Grenzlandes ganz anders aus: weite, unbebaute Landflächen. Dort kämpfen Flüchtlinge, Helfer und die Border Patrol jeden Tag einen erbitternden Kampf und mittendrin in diesem Konflikt: "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe.
