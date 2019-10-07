Galileo
Folge vom 07.10.2019: Die LeBron-Schule
47 Min.
Kostenloses Essen, erstklassige Lehrer und ein vielfältiges Tagesprogramm: Das bietet die LeBron School in Amerika. Wie der Name verrät, ist Basketball-Superstar LeBron James Unterstützer der Einrichtung für Kinder aus armen Familien. Mithilfe des ungewöhnlichen Konzepts und des prominenten Vorbildes werden Problemkinder zu Musterschülern. Ganze 90% erreichen das gesetzte Lernziel. Doch kann das auch in Deutschland funktionieren? "Galileo" hat sich die besondere Schule angesehen.
