Sie sind eitel, operieren an kerngesunden Menschen und verdienen damit eine Menge Geld: Die Rede ist von Schönheitschirurgen. Was ist dran an dem schlechten Ruf der Schönheitsärzte? Stimmen all diese Vorurteile? "Galileo" hat einem Beauty-Doc aus Köln zehn unangenehme Fragen gestellt.
