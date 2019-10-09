Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 09.10.2019
Folge vom 09.10.2019: 10 Fragen: Schönheitschirurg

51 Min.Folge vom 09.10.2019Ab 12

Sie sind eitel, operieren an kerngesunden Menschen und verdienen damit eine Menge Geld: Die Rede ist von Schönheitschirurgen. Was ist dran an dem schlechten Ruf der Schönheitsärzte? Stimmen all diese Vorurteile? "Galileo" hat einem Beauty-Doc aus Köln zehn unangenehme Fragen gestellt.

