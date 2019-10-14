Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

"Green Seven"-Hero - Sprit aus Plastikmüll

ProSiebenFolge vom 14.10.2019
"Green Seven"-Hero - Sprit aus Plastikmüll

"Green Seven"-Hero - Sprit aus PlastikmüllJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 14.10.2019: "Green Seven"-Hero - Sprit aus Plastikmüll

51 Min.Folge vom 14.10.2019Ab 12

Plastikmüll als Kraftstoff? Was wie Wunschdenken klingt, hat eine Dresdener Firma tatsächlich umgesetzt. Mithilfe ihres Verfahrens lässt sich aus Plastikabfällen Diesel herstellen. "WASTX Plastic" heißt die Anlage von Oliver Riedel, die aus einem Kilo Plastik einen Liter Kraftstoff produziert. Ist das die Lösung für das globale Plastikproblem? "Galileo" hat nachgehakt.

Alle verfügbaren Folgen