Folge vom 14.10.2019: "Green Seven"-Hero - Sprit aus Plastikmüll
Folge vom 14.10.2019
Plastikmüll als Kraftstoff? Was wie Wunschdenken klingt, hat eine Dresdener Firma tatsächlich umgesetzt. Mithilfe ihres Verfahrens lässt sich aus Plastikabfällen Diesel herstellen. "WASTX Plastic" heißt die Anlage von Oliver Riedel, die aus einem Kilo Plastik einen Liter Kraftstoff produziert. Ist das die Lösung für das globale Plastikproblem? "Galileo" hat nachgehakt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2005
