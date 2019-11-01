Warum dauert das solange: FundbüroJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 01.11.2019: Warum dauert das solange: Fundbüro
Folge vom 01.11.2019
Laut Statistik verliert jeder etwa 1,5 Gegenstände pro Jahr. Oftmals ist die letzte Hoffnung das Fundbüro. Dort ist jedoch Geduld gefragt: Bis die Sachen den Weg zurück zu ihrem Besitzer finden, verstreicht häufig viel Zeit. Allein bis die gefundenen Sachen im Fundbüro ankommen, vergehen nicht selten mehrere Wochen. Wieso dauert das so lange und wo lagern die verlorenen Gegenstände in der Zwischenzeit? "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler hat es herausgefunden.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
