Galileo
Folge vom 04.11.2019: X-Days Flugzeug-Caterer
39 Min.Folge vom 04.11.2019Ab 12
Aufgewärmt schmeckt es nur halb so gut? Das will der größte Flugzeug-Caterer der Welt vermeiden. In Dubai bereitet er täglich 225.000 Mahlzeiten zu, die während des Fluges aufgewärmt und den Passagieren serviert werden. Dabei sollen die Essen nicht nur den Hunger stillen, sondern vor allem auch schmecken. "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch hat zwei Tage beim größten Flugzeug-Caterer mitgearbeitet und festgestellt: Flugzeugessen ist echte Handarbeit.
