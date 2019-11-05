Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Neue Wolle aus alter Kleidung

ProSiebenFolge vom 05.11.2019
Neue Wolle aus alter Kleidung

Neue Wolle aus alter KleidungJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 05.11.2019: Neue Wolle aus alter Kleidung

51 Min.Folge vom 05.11.2019Ab 12

Eine Million Tonnen gebrauchte Kleidung werden pro Jahr allein in Deutschland entsorgt. "Kleiderrecycling" klingt bei diesen Zahlen nach einer guten Idee. Tatsächlich enden die meisten Altkleider jedoch als Putzlappen oder Dämmstoffe für den Straßenbau. Nicht so im italienischen Prato nahe Florenz: Dort wird im großen Stil aus alter Wolle wieder hochwertige Wolle gewonnen. Wie funktioniert das? "Galileo" hat nachgeforscht.

Alle verfügbaren Folgen