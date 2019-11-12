Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

ProSieben
Folge vom 12.11.2019
Ab 12

New York City ist für viele Deutsche ein Must-see. Der Central Park, das One World Trade Center und die Brooklyn Bridge kennt fast jeder. Doch die Weltmetropole hat noch viel mehr zu bieten! Die versteckten Inseln enthüllen New Yorks unbekannte und spannende Seite. Warum ist eine von ihnen eine Hochsicherheitszone? Wieso haben andere eine dunkle Vergangenheit? "Galileo" ist dem auf den Grund gegangen.

