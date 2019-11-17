Galileo
Folge vom 17.11.2019: Alpakabettdecken
48 Min.Folge vom 17.11.2019Ab 12
Besonders im Winter sind viele Menschen froh über eine warme Bettdecke. Doch die klassische Daunendecke hat ernstzunehmende Konkurrenz bekommen: Alpakabettdecken aus Deutschland erobern den Markt. Die wärmenden Decken aus Alpakafasern gibt es mittlerweile sogar beim Discounter zu kaufen. Wie werden sie hergestellt, was können sie besser als die Daunendecken und lohnt sich die Anschaffung einer Alpakabettdecke? "Galileo" hat es herausgefunden.
