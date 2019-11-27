UNICEF - was machen die da eigentlich?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 27.11.2019: UNICEF - was machen die da eigentlich?
3,48 Milliarden Dollar: Das ist der jährliche Warenwert, den UNICEF weltweit an Menschen in Not verteilt. Ausgangspunkt dieser Hilfsgüter ist ein riesiges Logistikzentrum in Kopenhagen. Wie gelangen die Waren von dort zu den Menschen, die sie dringend benötigen? "Galileo" hat die Logistikkette von UNICEF begleitet und herausgefunden, wie die Organisation arbeitet.
