Galileo

ProSiebenFolge vom 16.12.2019
51 Min.Folge vom 16.12.2019Ab 12

"Galileo"-Reporter Vincent Dehler und Harro Füllgrabe liefern sich ein Duell über zwei Kontinent. Vincent muss auf den Philippinen Kokosöl produzieren - und dafür die Kokosnüsse selbst ernten! Für Harro geht es an die Copacabana. Jedoch nicht zum Baden, denn dort wartet Arbeit auf ihn: Als Strandverkäufer soll er 150 Euro an einem Tag verdienen. Wer meistert seine Aufgabe besser und gewinnt die Challenge?

