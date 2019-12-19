Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Die erste Transgender-Schule Südamerikas

ProSiebenFolge vom 19.12.2019
Folge vom 19.12.2019: Die erste Transgender-Schule Südamerikas

49 Min.Folge vom 19.12.2019Ab 12

2019 wurde das dritte Geschlecht in Deutschland eingeführt - Chile ist da schon einen Schritt weiter: Dort gibt es die erste südamerikanische Transgender-Schule. Jugendliche, die sich nicht mit ihrem eingetragenen Geschlecht identifizieren, sollen dort eine Lernumgebung frei von Mobbing und Ausschluss finden. Unterscheidet sich der Schulalltag dieser Schule von bisher klassischen Schulen? "Galileo" hat die erste Transgender-Schule Südamerikas besucht.

