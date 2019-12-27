Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Trip in die Antarktis

ProSiebenFolge vom 27.12.2019
Trip in die Antarktis

Trip in die AntarktisJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 27.12.2019: Trip in die Antarktis

44 Min.Folge vom 27.12.2019Ab 12

In der Antarktis herrscht ewige Eiszeit. Es ist kalt und wohin das Auge blickt, ist nur Schnee zu sehen. Für die meisten sind das wohl keine guten Voraussetzungen für entspanntes Arbeiten. Doch genau hier befindet sich der südlichste und kälteste Arbeitsplatz Deutschlands: die Neumayer-Station III. Dort leben aktuell etwa 50 Menschen. Aber woran forschen sie eigentlich? Wie sieht der Arbeitsalltag an diesem rauen Ort aus? "Galileo" hat den Trip in die eisige Wüste gewagt.

Alle verfügbaren Folgen