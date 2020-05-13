Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Topthema: Verschwörungstheorien rund um Corona

ProSiebenFolge vom 13.05.2020
Topthema: Verschwörungstheorien rund um Corona

Topthema: Verschwörungstheorien rund um CoronaJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 13.05.2020: Topthema: Verschwörungstheorien rund um Corona

51 Min.Folge vom 13.05.2020Ab 12

Verschwörungstheorien sind in Zeiten von Corona besonders beliebt. Ist das Virus im Labor gezüchtet worden? Ist eigentlich die Mobilfunktechnik 5G Schuld an der Krankheit? Oder steckt Bill Gates dahinter? "Galileo" zeigt, wie Verschwörungstheorien entstehen, warum sie gerade jetzt boomen und wie man sich vor ihnen schützen kann.

Alle verfügbaren Folgen