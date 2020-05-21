Galileo
Folge vom 21.05.2020: Weg mit Corona-Speck
50 Min.Folge vom 21.05.2020Ab 12
Homeoffice, geschlossene Fitnessstudios und die Ausgangsbeschränkungen. Über die Corona-Zeit hat sich vermutlich der ein oder andere ein kleines Bäuchlein angegessen. Bevor die warmen Temperaturen und kurzen Hosen wiederkommen, sagt "Galileo" den Pfunden den Kampf an. Jesus-Diät, Cola-Diät, oder Trockenfasten - "Galileo" hat einige Methoden getestet.
