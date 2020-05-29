Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 29.05.2020
48 Min. Ab 12

Normalerweise starten und landen an Deutschlands wichtigstem Flughafen täglich 1400 Flugzeuge - doch wegen Corona ist an Urlaub kaum zu denken. Nur im Frachtterminal herrscht Hochbetrieb. Die Fluglotsen steuern Frachtflugzeuge mit Sondergenehmigungen die den Nachschub an Schutzmasken und Konsumgütern liefern. "Galileo" hat nachgeforscht, wie die Cargo-Wartung am Geisterflughafen funktioniert.

