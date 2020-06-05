Galileo
Folge vom 05.06.2020: Waldküche
49 Min.Folge vom 05.06.2020Ab 12
Fichtennadeln, Lärchensprossen oder Farnwurzeln findet man in den deutschen Kochtöpfen eher selten. Dabei lassen sich aus diesen kostenlosen Zutaten aus der Natur einfache Gerichte zaubern, die auch noch gesund sind. Wir haben eine Waldköchin beim Sammeln der Zutaten und bei der Zubereitung begleitet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen