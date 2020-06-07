Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 07.06.2020
51 Min. Ab 12

Thilo Mischke packt seinen ... Kofferraum! Für "Uncovered" ist er teilweise wochenlang auf der ganzen Welt unterwegs und weiß, worauf es beim Reisen ankommt. Für unseren Corona-Sommerurlaub hat er ein paar gute Tricks, wie wir entspannt längere Autofahrten meistern und sie vielleicht sogar mit unseren Mitreisenden genießen können.

