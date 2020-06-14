Galileo
Folge vom 14.06.2020: Fertig vs. Selbstgemacht
51 Min.Folge vom 14.06.2020Ab 12
Der Magen knurrt - doch Zeit zum Kochen ist nicht. Was ist da einfacher als der Griff zum Convenience-Produkt? Ganze 23,9 Kilo Fertiggerichte verspeist der Deutsche im Jahr. Scheint zu schmecken, aber was landet da eigentlich auf den deutschen Tellern? "Galileo" macht den Check.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
