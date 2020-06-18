Galileo
Folge vom 18.06.2020: Die glücklichsten Rinder
51 Min.Folge vom 18.06.2020Ab 12
Rund zehn Kilo Rindfleisch isst der Deutsche durchschnittlich pro Jahr. Dabei kommen immer mehr Fragen hinsichtlich der Haltungs- und Lebensbedingungen der Rinder auf. "Galileo" hat die wohl glücklichsten Mastrinder Deutschlands besucht. Wirkt sich dieses schönere Leben auch auf die Qualität und den Geschmack des Fleisches aus? "Galileo" hat nachgeforscht.
