Galileo
Folge vom 13.07.2020: Pilot: Finde den Fehler!
52 Min.Folge vom 13.07.2020Ab 12
Fliese kaputt? Das Auto springt nicht mehr an? Alles kein Problem, denn das "Galileo"-Alltagsquiz zeigt, wie man einige Probleme ganz einfach selber lösen kann. Aber Achtung: Es hat sich der ein oder andere Fehler in die Anleitungen geschlichen! Also Ohren und Augen auf, und ganz einfach beim interaktiven Quiz über die "Galileo"-App mit raten!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen