Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Pilot: Finde den Fehler!

ProSiebenFolge vom 13.07.2020
Pilot: Finde den Fehler!

Pilot: Finde den Fehler!Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 13.07.2020: Pilot: Finde den Fehler!

52 Min.Folge vom 13.07.2020Ab 12

Fliese kaputt? Das Auto springt nicht mehr an? Alles kein Problem, denn das "Galileo"-Alltagsquiz zeigt, wie man einige Probleme ganz einfach selber lösen kann. Aber Achtung: Es hat sich der ein oder andere Fehler in die Anleitungen geschlichen! Also Ohren und Augen auf, und ganz einfach beim interaktiven Quiz über die "Galileo"-App mit raten!

Alle verfügbaren Folgen