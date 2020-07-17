Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

ProSiebenFolge vom 17.07.2020
Folge vom 17.07.2020: Good-News-Reportage: keimfreie Rolltreppe

48 Min.Folge vom 17.07.2020Ab 12

In Zeiten von Corona ist der Schutz und die Prävention vor Ansteckung das Wichtigste. Gerade die Handläufe von Rolltreppen sind ziemliche "Keimfänger". Wäre es da nicht einfacher, wenn die Läufe immer frisch desinfiziert wären? "Galileo" hat deshalb die Erfinderinnen der keimfreien Rolltreppe Tanja Zirnstein und Katharina Opladen besucht.

