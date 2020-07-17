Good-News-Reportage: keimfreie RolltreppeJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 17.07.2020: Good-News-Reportage: keimfreie Rolltreppe
48 Min.Folge vom 17.07.2020Ab 12
In Zeiten von Corona ist der Schutz und die Prävention vor Ansteckung das Wichtigste. Gerade die Handläufe von Rolltreppen sind ziemliche "Keimfänger". Wäre es da nicht einfacher, wenn die Läufe immer frisch desinfiziert wären? "Galileo" hat deshalb die Erfinderinnen der keimfreien Rolltreppe Tanja Zirnstein und Katharina Opladen besucht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen