Galileo

ProSiebenFolge vom 21.07.2020
Galileo

Folge vom 21.07.2020: Überwachung aus dem All

40 Min.Folge vom 21.07.2020Ab 12

Dank ihnen weiß man schon heute den Ölpreis von morgen, wo unter der Erde eine Bombe liegt, oder, dass das Coronavirus schon früher ausgebrochen ist, als China zugibt. Satelliten beobachten vom All aus das Weltgeschehen. Aber sind die Späher eher lästige Spione oder ein Segen für die Menschheit? "Galileo" hat nachgeforscht. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

