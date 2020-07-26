Galileo
Folge vom 26.07.2020: Esst Eure Plagen
51 Min.Folge vom 26.07.2020Ab 12
Waschbärgulasch - das gibt es tatsächlich auf der Speisekarte eines Berliner Restaurants. Die Mission des Restaurants: Esst Eure Plagen! Invasive Arten wie Waschbären oder die chinesische Wollhandkrabbe werden hier zubereitet. Alles auch zum Schutze der Umwelt und der heimischen Arten. "Galileo" hat sich das Konzept mal angesehen. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
