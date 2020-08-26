Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Durchsichtige Organe

ProSiebenFolge vom 26.08.2020
Durchsichtige Organe

Folge vom 26.08.2020: Durchsichtige Organe

51 Min.Folge vom 26.08.2020Ab 12

Millionen Menschen warten täglich auf das passende Spenderorgan. Die Hoffnung, Organe mit einem 3D-Drucker zu produzieren, scheint unerreichbar. Doch jetzt hat ein Münchner Forscher solche Organ-"Baupläne" für einen 3D-Drucker erstellt. "Galileo" verrät, warum die Organe durchsichtig sind und wie das zur Unsterblichkeit führen könnte. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

